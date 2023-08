Fünf Millionen Euro für dürftig belegte Pizza

Auch mit Wrap nicht zufrieden

Ebenso reichte der Kunde Beschwerde wegen eines erhaltenen „Crunchwrap“ ein. Auch dieser sehe nicht aus wie in der Werbung versprochen, heißt es in der Anklageschrift. „Taco Bell übertreibt bei der Menge der Zutaten in der Werbung systematisch“, so der Vorwurf.