Kaufpreis für Wohnung explodierte auf das Doppelte

Knapp 15 Jahre lebt Christian B. nun bereits in seiner Wohnung in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich). Bei Vertragsabschluss ist der Elektrotechniker mit der Möglichkeit eingezogen, die Wohnung im Rahmen einer Kaufoption zu erwerben. Warum das Vorhaben schiefgegangen ist und er nun mehr als das Doppelte für den Eigentumserwerb bezahlen müsste.