ÖOC-Boss Stoss übernimmt Vorsitz in IOC-Kommission

„Karl Stoss bringt eine enorme Erfahrung im Wintersport mit, da er aus einer der führenden Wintersportnationen der Welt kommt“, so IOC-Präsident Thomas Bach. „Unter seinem Vorsitz wird die Kommission in sehr sicheren Händen sein, wenn wir den Dialog mit einer Reihe von potenziellen Gastgebern für die Olympischen Winterspiele 2030 und darüber hinaus fortsetzen.“