50.000 frenetische Türken als Highlight

„Wir können mithalten“

Eine der größten Partien steht für den Abwehrhünen wohl heute an. In der 2. Runde der Champions League-Quali tritt er mit dem litauischen Meister beim türkischen Traditionsverein Galatasaray an. „Ich habe schon vor 40.000 Zusehern gespielt, vor 50.000 frenetischen Türken ist aber schon sehr besonders“, freut sich Vucur. Der sich nach dem 2:2 im Hinspiel auch Chancen ausrechnet: „Wir sind zwar der Außenseiter, haben aber gezeigt, dass wir mithalten können.“ Und das trotz Gegenspielern wie Mauro Icardi oder Dries Mertens.