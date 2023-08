Salzburger Derby im Stadion des LASK?

Der Haken daran: Man müsste das Salzburger Derby außerhalb des Bundeslandes austragen. Das wollen alle Beteiligten vermeiden. Was für die Linzer spricht: „Für unsere Spieler wäre ein Match im neuen Stadion eine einmalige Chance.“ Sollte der ÖFB sein Okay für die Raiffeisen Arena geben, werden sich die Austria-Bosse am Donnerstag mit den Verantwortlichen des LASK treffen, um Einzelheiten zu besprechen. Tags darauf muss dann die endgültige Entscheidung bekanntgegeben werden.