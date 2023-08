Tschernegg: „Von Gündogan erzähle ich meinem Sohn“

„Ich war in meinem Fußball-Leben viel unterwegs. Es war Zeit, wieder nach Hause zu kommen“, sagt Peter Tschernegg über seine 107 Spiele in der Bundesliga, 111 in der Zweiten Liga, die Zeit bei St. Gallen in der Schweiz oder die Duelle in der Europa League gegen Stars wie Ilkay Gündogan. Nun wechselte der 31-Jährige von Zweitligist Amstetten nach Lebring - in die Landesliga, zurück in die steirische Heimat.