Italien: „Information per SMS ist soziales Trauma“

Diese Nachricht der Sozialversicherungsanstalt INPS führte vor allem in Süditalien zu Protesten, wo die meisten Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld leben. Ein 60-jähriger Betroffener stürmte am Montag ins Büro des Bürgermeisters seiner Wohngemeinde Terrasini in der Provinz Palermo (Sizilien). Dort übergoss er sich mit Benzin und drohte damit, sich in Brand zu setzen. In Neapel, der Stadt mit der höchsten Zahl an Bezieherinnen und Beziehern, gab es am Montagnachmittag eine Protestkundgebung gegen die Streichung des Geldes.