„Der Boden taugt ja nicht mal für Ziegenhaltung“

Offiziell in den Vordergrund stellen will sich niemand: Nur ein Aspekt, der Hagenbrunns Bürgermeister mittlerweile merklich in Rage versetzt: „Aber sie nutzen jede Lappalie, die sich bietet, um die aufgeschlossene Straßenseite baulich zu verhindern!“ Ortschef Michael Oberschil spricht vom neuesten Anlauf der Bürgerinitiative „Bisamberg statt Beton am Berg“, die – wie berichtet – zwölf neue Bauplätze verhindern will.