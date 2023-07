Wird „Beton-Angriff“ auf den Bisamberg verhindert?

Er hat sich schon bei zahlreichen Naturschutzinitiativen einen Namen gemacht, etwa einem Projekt am Wiener Heumarkt: Christian Schuhböck von der „Alliance for Nature“, unterstützt die Bürgerinitiative „Bisamberg statt Betonamberg“ gegen eine Ausweitung des Baulandes. Warum die Meinungen so auseinandergehen und weshalb der Bürgermeister der Gemeinde Hagenbrunn durchaus auch finanzielle Gründe einräumt.