Schlepperfahrzeug geriet von Fahrbahn: Kind tot

Das Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen und sieben Personen an Bord war gerade auf der Autobahn M5 rund 70 Kilometer südöstlich von der ungarischen Hauptstadt unterwegs, als es zum folgenschweren Unfall kam. Der Lenker, laut Polizei ein moldauischer Staatsbürger, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte zunächst gegen die Mittelleitschiene und schlitterte in weiterer Folge in den Straßengraben.