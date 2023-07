FH Campus Wien sichert heimischen Dörfern Wasser

Das Schlagwort von der „Smart City“ ist allgegenwärtig. Der FH Campus Wien findet das „Smart Village“ aber mindestens genauso wichtig: Gerade Österreichs kleinste Gemeinden hätten „digitale Lösungen, insbesondere mit Blick auf die Anpassung an die Klimakrise“ nötig, findet Heimo Hirner. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums Vienna Institute for Safety and Systems Engineering an der FH Campus Wien.