Cyber-Gewalt: Wie Technik zum Tathelfer wird

Stalking, Tracking, Dick-Pics, Freiheitsentzug per smartem Türschloss oder Psychoterror über die Heizungssteuerung per Smartphone – Technik wird immer öfter zum Tathelfer für Gewalttäter. Eine neue Studie von Forscherinnen der FH Campus Wien und dem Zentrum für Sozialforschung und Wissenschaftsdidaktik (ZSW) geht dem Thema „Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-) Beziehungen“ auf den Grund.