Jetzt Pflege an der FH Campus Wien studieren

Von der FH direkt in den Beruf

Die Ausbildungskooperationen der FH Campus Wien mit großen Betreibern von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ermöglichen nicht nur den starken Praxisbezug während des Studiums. Interessentinnen und Interessenten können sich deshalb auch zwischen mehreren Ausbildungsstandorten entscheiden.



Neben dem Standort direkt an der FH Campus Wien am Verteilerkreis in Wien 10 bietet der Wiener Gesundheitsverbund für das FH-Studium drei Möglichkeiten an - im 10., 21. und 22. Bezirk. Das Vinzentinum Wien befindet sich im 3. Bezirk und die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder im 2. Bezirk.



Weiterer starker Partner ist der Fonds Soziales Wien, mit diesem und gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund bildet die FH Campus Wien die Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien.