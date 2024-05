Emotional! Jetzt (!) erobert Klopp Instagram

„Habe es so genossen“

„Ich habe es so sehr genossen und ich möchte euch so sehr für all die Unterstützung und Kraft danken, die ihr uns über die Jahre gegeben habt“, sagte Klopp weiters auf seinem neuen Instagram-Account mit dem Namen „Kloppo“ – Jürgen Klopp, The Normal One. Der 56-Jährige nahm das Video, das zudem die emotionalsten Momente seiner über achteinhalb Jahre als Reds-Coach zeigt, in seinem Büro auf – sichtlich bewegt.