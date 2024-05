„Tutto Gas“: Lignano von Party-Ansturm überrascht

50.000 bis 70.000 Partygäste

Vor Ort wird von 50.000 bis gar 70.000 Partygästen gesprochen, die das Pfingstwochenende am Freitag bereits lautstark und mit reichlich Alkohol rund um den Hotspot, der Piazza Fontana, eingeläutet haben. Und das bis in die frühen Morgenstunden. Was nicht nur für Berge an Müll auf den Straßen sorgte. Die Lärmbelästigung singender bzw. grölender Jugendlicher auf dem Nachhauseweg sorgt regelmäßig für Probleme. Und kommt naturgemäß auch bei den „normalen“ Gästen in den Hotels nicht gut an.