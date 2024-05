Streich: Schon vor Anpfiff flossen die Tränen

An sich war es ja ein obligates Match-Vorschau-Interview auf Sky – so wie es Streich Hunderte Male absolviert hat. Aber am Samstag war alles anders. Das Auswärtsspiel seiner Freiburger bei Union Berlin war das letzte für ihn als Cheftrainer. Dabei hatte er noch schier gefasst begonnen. Es sei bis jetzt kein anderer Tag wie jeder andere auch, meinte Streich, dem aber mit länger werdender Antwort die Stimme mehr und mehr stockte. Und dem schließlich die Tränen in die Augen schossen.