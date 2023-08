Bei Deutschkursen herrscht Schichtbetrieb

112.272 Asylanträge gab es 2022. Wer hier bleiben darf, muss in den Deutschkurs. In drei Schichten drücken hier täglich 900 Einwanderer für mehrere Stunden die Schulbank. Und sie haben es in der Regel bitternötig. Aktuelle Datenauswertungen zeigen, dass die Zahl an Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte mit durchschnittlich immer niedrigerem Bildungsstand in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Indes wollen die meisten in Wien lebenden Ukrainer nicht mehr in ihre Heimat zurück. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.