Wiener müssen heuer einmal mehr Miete zahlen

In Wien wird generell eher gemietet. Doch seit einigen Jahren ist der Markt im Umbruch. Und das bedeutet nicht, dass sich die Wiener mehr Eigentum leisten. Im Gegenteil: Der Kampf um günstige Mietwohnungen verschärft sich. Wiens Wohnungsmarkt gerät nämlich bei Mietwohnungen immer mehr in Schieflage. Mietpreise haben in einem Jahr erneut um knapp elf Prozent angezogen.