Parken: 210.000 Wienern drohen Strafen

Vor nun mehr zwei Jahren wurde das Parkpickerl auf ganz Wien ausgeweitet. Das System sollte sich mittlerweile also gut eingespielt haben. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn in Siedlungsgebieten ohne Gehsteige oder mit zu schmalen Straßen, wo über Jahrzehnte anstandslos geparkt wurde, hagelt es vermehrt Strafen. Etwa im 22. Bezirk, westlich des Biberhaufenwegs zwischen Mühlwasser und Schillerwasser. Dort gibt es so, wie in vielen anderen Siedlungsgebieten des 22. Bezirks, keine Gehsteige. Indes will Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) die E-Mopeds vom Gehsteig verbannen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.