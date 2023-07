Westafrikanische Staaten isolieren Niger

Sanktionen beschlossen

Darüber hinaus beschloss die Wirtschaftsgemeinschaft Sanktionen gegen die selbsterklärten neuen Machthaber. Alle Finanz- und Handelstransaktionen würden ausgesetzt sowie Vermögenswerte von Militärbeamtinnen und -beamten eingefroren, die an dem Putschversuch beteiligt waren, hieß es. Der Chef der im Nachbarland Tschad regierenden Militärjunta reiste auf eigene Initiative in die nigrische Hauptstadt, „um zu sehen, was er zur Lösung der Krise beitragen kann.“ Der Tschad gehört der ECOWAS nicht mehr an.