Militär im Niger unterstützt Putschisten

Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso war der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Erst Ende 2022 hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Bazoum hatte sein Amt 2021 nach demokratischen Wahlen angetreten. Das Land ist eines der ärmsten der Welt und hat ungefähr 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.