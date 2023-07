Putschisten im Niger setzen Verfassung aus

Annäherung an Russland?

Der Westen könnte mit dem Putsch jetzt einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen Islamistinnen und Islamisten in der Sahel-Zone und gegen illegale Einwanderung nach Europa verloren haben. In Mali und Burkina Faso brach das Militär jeweils nach gewaltsamen Machtübernahmen die Beziehungen zum Westen ab und näherten sich Russland an. Der Chef der russischen Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, soll am Freitag bereits die Dienste seiner Kämpfer angeboten haben. Der Putsch sei eine lang überfällige Befreiung von den westlichen Kolonialmächten, hieß es aus russischen Telegram-Kreisen.