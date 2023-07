Schattendorf: Wieder Post von Volksanwaltschaft

Erstattung unter der Lupe

Wie berichtet, gibt es bei Vorliegen bestimmter Gründe eine Sondergenehmigung, die das Befahren der Fußgängerzone erlaubt. Dafür ist die Einhebung einer Zwei-Jahres-Gebühr in der Höhe von 160 Euro vorgeschrieben. Die Gemeinde will 140 Euro davon in Form von Einkaufsgutscheinen rückerstatten. Genau diese Lösung hinterfragt die Volksanwältin allerdings in ihrem Schreiben. Weder in der StVO noch in der Verwaltungsabgabenverordnung sei diese Möglichkeit vorgesehen, heißt es. Es werde daher um Stellungnahme ersucht, auf welcher Rechtsgrundlage diese Vorgehensweise beruhe.