Camper wollen bis zum bitteren Ende gehen

Im Camper-Paradies am Burger Stausee hängt der Haussegen gehörig schief – Räumung droht: Ärger im Camping-Paradies Burg. Nach der Androhung der Gemeinde Hannersdorf, alle befestigten Vorbauten mittels Räumungsbescheid entfernen zu lassen, sprechen die Eigentümer der „illegal“ überdachten Camper jetzt davon, dass sie als Südenböcke in der Causa herhalten müssen. „Die Gemeinde hat wissentlich rechtswidrig gehandelt und nicht wir, die jahrelang viel Geld in unsere Feriendomizile investiert haben und für unsere Stellplätze immer bezahlt haben“, betonen Cilli und Hansi Fürst.