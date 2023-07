Oldtimer-Fans pilgerten wieder nach Schützen

Mehr als 200 Oldtimer-Mopeds und Motorräder, einige davon mehr als 60 Jahre alt, waren am gestrigen Samstag auf dem Dorfplatz in Schützen am Gebirge zu bestaunen. Trotz durchwachsenen Wetters konnte die gemeinsame Ausfahrt von rund 60 Oldtimern am Nachmittag stattfinden. Danach wurde bis spät in die Nacht hinein mit Livemusik gefeiert.