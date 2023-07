Zwei Salzburger durften zum Auftakt jubeln

Nichts zu feiern hatte hingegen St. Johann. Die Truppe von Übungsleiter Ernst Lottermoser kam beim Dornbirner SV unter die Räder, kehrte mit einem 0:3 aus Vorarlberg zurück. „Das wird in dieser Saison noch öfters passieren, dass jemand ohne Punkte aus dem Ländle heimfährt“, nahm es Lottermoser gelassen. Der Wölfe-Dompteur fügte aber hinzu: „Es hat bei uns nicht an der Chancenverwertung gehakt, sondern am letzen Pass.“