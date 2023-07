Segelboot gefunden, Kapitän bleibt verschwunden

Wie kann ein Segelboot einfach verschwinden? Das fragen sich gerade Helfer am Irrsee in Zell am Moos und Umgebung. Hier ist am Samstagabend eine großangelegte Suchaktion angelaufen, nachdem ein Segler nicht heimgekommen war. Inzwischen ist das Boot gefunden, der Kapitän allerdings ist noch vermisst.