Gewitterzellen sorgen für viele lokale Einsätze

In Wels und Gallspach meldete die Geosphere Austria Regenmengen von mehr als zehn Litern pro Quadratmeter in nur einer Stunde. In Ried im Innkreis dagegen waren es nur vier Liter und in weiten Teilen des Landes blieb es trocken. Die stärksten Windböen wurden in Hörsching am Flughafen mit 72 km/h gemessen, in Vöcklabruck waren es rund 60 Kilometer pro Stunde. Wie unterschiedlich auf kurzen Entfernungen die Böen waren, zeigt, dass es in Windischgarsten nur 19 km/h waren, in Micheldorf schon 55 km/h.