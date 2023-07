Unwetter zogen wieder über die Steiermark

Es kühlt deutlich ab

Am Mittwoch kühlt es vor allem in der nördlichen Obersteiermark deutlich ab. „Am Dachstein kann es sogar schneien, ein paar Zentimeter Schnee gehen sich bei minus 3 Grad aus“, so Pehsl. In der steirischen Landeshauptstadt erreichen die Temperaturen am Mittwoch dann nur noch 20 Grad.