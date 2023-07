Mädchen mit Probeführerschein baut schweren Unfall

Warum die 17-Jährige aus dem Großraum Moosbach auf der Aspacher Landstraße aufs Bankett geriet, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Sie war mit einer 17-jährigen Freundin von Treubach aus am Samstag gegen 0.50 Uhr in Richtung Moosbach unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie aufs Bankett und geriet ins Schleudern - der Wagen überschlug sich daraufhin einmal, kam wieder auf den Rädern zum Stehen.