„Die geistlichen Herren entdecken die Frauen“

Das Schloss Seggau liegt wunderschön eingebettet in die Weinberge der Südsteiermark, über den Himmel ziehen nur vereinzelt ein paar Wolken. 60 Frauen aus allen Diözesen des Landes und Südtirol verbrachten hier vier Tage, netzwerkten, diskutierten. Im Herbst steht die Bischofssynode in Rom an. Noch nie waren Frauen geweihten Kirchen-Ämtern so nah wie jetzt.