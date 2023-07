Ortschef Viertler reicht das Zepter weiter

Ellmauer ist seit 25 Jahren für die Hypo in Kitzbühel tätig. Sollte er nach der Nationalratswahl im kommenden Jahr als gewählter Ortschef in die Fußstapfen Viertlers treten können, würde er den Bank-Job an den Nagel hängen: „Mittersill verdient sich einen Bürgermeister, der Vollzeit für die Stadt da ist.“