Wolf-Debatte: VP poltert gegen „grüne Hitzköpfe“

„Menschenleben an erster Stelle“

Die Politik sei dazu da, die Gesetzgebung laufend den jeweiligen Lebensrealitäten anzupassen. So habe auch der Tiroler Landtag im Februar mit Verfassungsmehrheit die Novelle des Jagdgesetzes beschlossen, die nunmehr über den Verordnungsweg die Entnahme von Schad- und Risikowölfen ermöglicht. „Für uns stehen Menschenleben an oberster Stelle, und Tierschützer sollten auch was den Tierschutz bei Weidetieren, die von Wölfen im Blutrausch gerissen werden, nicht länger die Augen verschließen.“