Land Tirol gibt Wolf in Pfunds zum Abschuss frei

Das Tier konnte im Zuge von DNA-Analysen als Verursacher der Risse identifiziert werden. Es gehört der italienischen Population an. Die Abschussverordnung tritt mit Samstag, 29. Juli, 0 Uhr, in Kraft und gilt für acht Wochen, betont das Land in einer Aussendung. Es ist die zwölfte Maßnahmenverordnung ihrer Art in Tirol: Fünf Maßnahmenverordnungen sind bereits ausgelaufen, sechs sind aktuell aktiv.