Promi-Winzer Willi Opitz Opfer von gemeinen Dieben

In der Winzerszene gärt es. Immer wieder richten gemeine Einbrecher großen Schaden an. Gestohlen werden wertvolle Weinraritäten, die auf dem Schwarzmarkt pro Flasche gleich mehrere Tausend Euro einbringen. Nicht nur „In vino criminalitas“-Kreise haben es auf exquisite Tropfen abgesehen. Auch Ab-und-zu-Helfer in den Betrieben zweigen Flaschen ab. In einem Fall im Seewinkel machte der Schaden gleich mehr als 200.000 Euro aus.