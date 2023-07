Fachwelt rätselt: Stammt Meteorit von der Erde?

Die Oberflächenbeschaffenheit des überraschend intakten Steins, der in der marokkanischen Sahara gefunden wurde, legt nahe, dass er Tausende von Jahren im Weltraum verbracht haben muss. „Ich denke, dass es keinen Zweifel gibt, dass es sich um einen Meteoriten handelt“, sagt Frank Brenker von der Goethe-Universität in Frankfurt. Gegenstand der Debatte sei aber, ob der Brocken tatsächlich von der Erde stamme. Träfe es zu, wäre es eine wissenschaftliche Sensation. Und es gibt bereits Theorien, wie das Gesteinsstück von der Erde ins All und wieder zurück gelangt sein könnte.