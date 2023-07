Kilometergeld für Henker: Die Tarife des Todes

Die Todesstrafe durch Erhängen wurde auch in Kärnten oft ausgesprochen. In jeder Gerichtsbarkeit standen Galgen, meist auf einem Hügel, dem Galgenbichl oder Galgenkogel, damit die Leiche gut sichtbar noch der Abschreckung dient. Wir verraten, wie viel Geld Henker wofür erhalten haben, warum sie nur ausgewählte Frauen heiraten durften und was mit den Leichen der zum Tode Verurteilten passierte.