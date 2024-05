Aus Kader geflogen! So plant ÖSV-Ass die Rückkehr

15,7 Kilometer abgespult

Am gestrigen Sonntag war Nadine mit ihren ÖSV-Kollegen wie Daniela Ulbing, Oti Striedinger oder Christian Walder beim „Wings for Life World Run“ in Wien – und hat dort stolze 15,7 Kilometer abgespult: „Mein Rekord waren 22 Kilometer, aber die Hitze hat mir doch etwas zu schaffen gemacht.“