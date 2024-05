Israels Militär bereitet Offensive in Rafah vor

Israels Regierung betrachtet die indirekten Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe und das Freilassen von Geiseln als gescheitert. Das Militär bereitet bereits die angedrohte Offensive in Rafah vor. So wurde am Montag damit begonnen, Einwohnerinnen und Einwohner in ein Lager am Mittelmeer zu evakuieren (siehe Video oben).