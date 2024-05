Israels Eden Golan soll ihr Hotel nicht verlassen

Der Eurovision Song Contest soll ein Fest für Musikfans sein. Eine fröhliche Party ohne Politik. Und in diesem Jahr ist das Rennen so spannend und schwungvoll wie kaum je zuvor. Doch leider liegt auch ein bedrohlicher Schatten auf dem Kult-Event in Malmö. Israels Teilnehmerin Eden Golan wird massiv bedroht und Islamisten drohen mit Terror.