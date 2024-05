Ärger um den Standort des Wochenmarkts

Ein Gemüse-Standler: „Der jetzige Standort hier auf dem Marietta-Parkplatz ist auf längere Sicht einfach kein Thema. Wir wollen wieder auf den Gemonaplatz, wo wir früher waren. Dort ist mehr Leben, denn man ist näher am See, wo auch mehr los ist. Kaum ein Mensch geht zum Parkplatz hier herauf, nur die, die bequem mit dem Auto bis zu den Ständen fahren wollen. Auch von der Optik her ist es viel gemütlicher auf dem Gemonaplatz.“