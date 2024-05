An diesem Kärntner See entsteht ein neues Badehaus

Neben dem universitären Bereich konnten auch im privaten wirtschaftlichen Bereich in den vergangenen Jahren Fördergelder in Höhe von 47,7 Millionen Euro lukriert werden. „Der größte Einzelposten sind die transeuropäischen Netze, die Europa in den Bereichen Schiene, Straßen- und Wasserwege, Energie und digitalen Netze, durch die seit 2014 über 72 Millionen Euro nach Kärnten bringen konnten“, so Peter Kaiser, der das Bundesland Kärnten als finanziellen „Nettoempfänger“ der EU bezeichnet. „An die zwei Milliarden Euro flossen seit unserer Mitgliedschaft als Nettogewinn nach Kärnten“.