Bauträger pleite: Jungfamilie bangt um 20.000 Euro

Eine Genossenschaft in Wien schlittert durch dubiose Vorgänge in Konkurs, alle Bewohner erhalten per Gerichtsbeschluss ihren Finanzierungsbeitrag zurück - einzig ein Donaustädter (31) und seine Familie müssen um fast 20.000 Euro bangen. Sie hatten besonderes Pech. Und hoffen, auf ein kleines Wunder.