Bauträger pleite: Mieter erhalten Geld zurück

Der Masseverwalter verweigerte jedoch die Rückzahlung des Finanzierungsbeitrags in der aktuellen Höhe von 14.000 Euro. Das Geld sollte in die Konkursmasse einfließen. Die Höchstrichter stellen jedoch klar: Der Betrag ist zur Gänze zurückzuzahlen. Familienvater Manuel S. ist glücklich. „Dadurch ist uns kein finanzieller Schaden entstanden“, so der Wiener zur „Krone“.