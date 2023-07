Festivals, Partys und Konzerte in ganz Wien

The Murder Capital, 6. August:

Weil es im renovierten und restaurierten Fluc gar so schön ist, kann man nach einer kurzen Verschnaufpause frisch gestärkt auch ein Still-Corners-Da-Capo verbringen. Die Iren von The Murder Capital haben sich ganz dem trendigen Post-Punk verschrieben und mit „Gigi’s Recovery“ Anfang dieses Jahres ihr erstes Nummer-eins-Album veröffentlicht. Live bewiesen sie sich schon im Vorprogramm von Pearl Jam oder am renommierten Primavera in Barcelona. Nun kommen die Wiener in den Genuss ihrer Klänge. Unter www.oeticket.com gibt es Karten und weitere Informationen zum Konzerthighlight.