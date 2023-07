Warum Frauen häufiger auf Stiegen stürzen

In einer kürzlich veröffentlichten Studie („Risky behavior during stair descent for young adults: Differences in men versus women“) gingen Forschende der Purdue University in Indianapolis, Indiana, dieser Frage nach. Sie untersuchten, welche Verhaltensweisen junge Erwachsene zu Treppenstürzen verleiten und inwieweit sich diese Verhaltensweisen zwischen Männern und Frauen unterscheiden.