Putin sichert verlässliche Getreidelieferungen zu

Zusagen haben Tradition

Wie erwartet, inszenierte sich Putin bei dem Gipfel als Helfer in der Not, und erntete dafür viel Applaus. Er will bei armen Ländern, die oft unter Dürren und Hunger leiden, traditionell mit Zusagen punkten, die auf ihre Probleme zugeschnitten scheinen. Das zeigt sich jetzt vor allem beim Getreide. Laut Putin hat Russland im Vorjahr 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert, in der ersten Hälfte dieses Jahres fast zehn Millionen Tonnen.