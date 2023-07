Sturm rüttelt am Thron von Meister Salzburg

FAZIT: Aufstieg in die Bundesliga, dazu ein neues Stadion - in der Stahlstadt herrscht Euphorie um Blau-Weiß! Die will man nutzen und ähnlich wie Lustenau im Vorjahr dem Abstiegskampf frühzeitig entrinnen. Der Kader ist solide, der Seidl-Abgang schmerzt brutal.