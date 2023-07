Melonis Mann zu Lauterbach: „Bleib doch daheim!“

„Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende“, schrieb der Minister wie berichtet anlässlich seiner Ankunft in Bologna auf Twitter (siehe Tweet unten). Der Minister besuchte danach einige Kirchen in Siena. „Wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum. Die Kirchen sollten bei Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten“, so der Sozialdemokrat, den es weiters in den Süden nach Rom zog. Sein äußerst düsterer Reisebericht stieß auf wenig Gegenliebe in Italien.