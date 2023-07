Urlaubsland hat für Lauterbach „keine Zukunft“

„Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende“, schrieb der Minister anlässlich seiner Ankunft in Bologna am 13. Juli auf Twitter (siehe Tweet unten). Der Minister besuchte danach einige Kirchen in Siena. „Wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum. Die Kirchen sollten bei Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten“, so der Sozialdemokrat, den es weiterhin in den Süden nach Rom zog. Hier postete der Minister am Sonntag ein Bild vor dem Trevi-Brunnen. „Doch noch nach Rom geschafft. 36 Grad, etwas Wind. So geht es gut. Nach den Caravaggios in der kühlen Galleria Borghese jetzt erstmal den Trevi-Brunnen“, kommentierte Lauterbach.